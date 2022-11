VIDÉO - Comment et pourquoi abat-on des pins de plus de 50 ans

Lorsqu'il a poussé près de 50 ans, un pin maritime est arrivé à maturité. Il est donc prêt à être récolté pour être transformé. Avec la série "Petit pin deviendra bois", France Bleu vous emmène à la découverte du cycle de vie du pin maritime où comment, en 1/2 siècle, il sera passé d'une graine à une grume.

ⓘ Publicité

Abattre et préparer un pin pour sa transformation

Sur une parcelle, les forestiers réalisent une coupe rase. Les pins maritimes sont ainsi abattus et traités mécaniquement par une abatteuse, un gros engin à 6 voir 8 roues pour que son poids n'abime pas le sol. Sa tête d'abattage est multifonctions. Elle intègre plusieurs couteaux pour le d'ébranchage et une scie qui ressemble fortement à une tronçonneuse. Le conducteur de cet engin forestier va ainsi couper l'arbre à sa base, en retirer les branches et le découper en grumes de la longueur souhaitée par le client. C'est lors de cet abattage que le tri est fait par le conducteur de l'abatteuse. Un arbre de bonne qualité, donc bien droit, partira en menuiserie et charpente. Pour un pin qui a trop de branches ou qui est un peu courbé ce sera la papeterie.

Que devient le pin ?

Une fois abattu, coupé à la bonne longueur et ébranché sur la parcelle où il s'est développé, le pin maritime devient une grume de bois. Direction le monde industriel pour y être transformé. On valorise quasiment tout dans le pin, y compris les aiguilles puisqu'aujourd'hui on en fait des huiles essentielles. De ces arbres différents produits plus classiques vont être sortis : de la menuiserie, de la charpente, du bois de construction, du contreplaqué, des palettes. du papier, du carton...

Les parcelles qui ont été coupées sont systématiquement replantées dans un délai de 2 à 5 ans, le temps de laisser la terre se reposer. C'est ainsi un nouveau cycle qui débute pour le pin maritime. Hors évènements climatiques majeurs et incendies, chaque année c’est environ 2 % de la forêt du massif des Landes de Gascogne qui est ainsi coupée et replantée.