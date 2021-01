VIDEO : Comment le centre de tri de Couëron donne une nouvelle vie aux emballages plastiques des Nantais

C'est peut-être déjà dans vos habitudes : depuis le début du mois de janvier vous pouvez jeter tous les déchets plastiques dans la poubelle jaune. L'extension des consignes de tri concerne désormais les 662 000 habitants de la métropole nantaise, après deux années d'expérimentation menées par l'usine de tri Arc-en-Ciel 2034 basée à Couëron.

Entre 800 et 900 tonnes de déchets traités chaque semaine

On passe donc de huit à onze familles de détritus triés. A savoir : l'acier, l'aluminium, les briques alimentaires, les petits emballages en aluminium, la cartonnette, le papier, les gros cartons, le gros de magasin, auxquels viennent s'ajouter le film plastique, le PET ou bouteilles d'eau, le PEPP ou bouteilles de lait et barquettes de même nature, et enfin le pot de yaourt.

Pour ce faire, le centre de tri a dû moderniser ses robots, pour un investissement de plus de 20 millions d'euros. Au bout de la chaîne, vingt-deux employés sont mobilisés pour peaufiner le tri. Un travail titanesque quand on sait que chaque Nantais produit 400 kg de déchets par an. "Le meilleur plastique, c'est celui que vous ne consommez pas et qui n'arrive pas là", conclut la conseillère municipale Mahel Coppey, déléguée aux déchets et à l'économie circulaire.