VIDEO / Cop 26 le réchauffement climatique pose question sur l'avenir du Pinail

Dans la Vienne alors que le Pinail vient d'être reconnu à l'échelle mondiale comme vaste zone humide (Ramsar) ce petit millier d'hectares de brandes, de forêts et de milliers de mares subit déjà le réchauffement climatique. En pleine Cop 26, où les pays s'engagent à trouver des solutions pour amortir le réchauffement climatique, dans la Vienne les effets se voient déjà et notamment la réserve naturelle du Pinail fait les frais d'un manque de pluies et d'une plus grande sécheresse.