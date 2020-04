VIDÉO - Deux rorquals aperçus au large des calanques de Marseille

Des images rares au large des calanques de Marseille, sans doute liées aux effets du confinement : deux rorquals communs ont été observés par les agents de l'unité littorale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône (ULAM13) en patrouille. Le rorqual est le deuxième plus grand animal au monde.

Encore une jolie surprise dans le parc national des Calanques de Marseille. Après les dauphins et les bancs de thons il y a une quinzaine de jours, deux rorquals ont été observés par les agents de l'unité littorale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône lors d'une patrouille. Des rorquals communs précisément. Une rencontre très rare et un effet sans doute, une nouvelle fois, du confinement lié à l'épidémie de Covid-19 : moins de trafic en mer, moins de monde sur les rares bâteaux... Les cétacés se rapprochent des côtes et la nature reprend ses droits.

Le rorqual commun est le deuxième plus grand animal au monde (20 mètres de long), après la baleine bleue. D'après les agents qui ont eu la chance d'observer les rorquals, ils nageaient "paisiblement" et "non loin des côtes" dans une mer calme. La preuve avec ces images tournées à quelques mètres du spectacle.