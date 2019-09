VIDÉO - Dans l’œil de l'ouragan Dorian, au-dessus de l'Atlantique

L'ouragan Dorian progressait au ralenti lundi, prolongeant le calvaire des habitants des Bahamas avant de poursuivre sa route vers les Etats-Unis où des évacuations sont en cours dans plusieurs Etats côtiers dont la Floride. Des scientifiques ont pu filmer l’œil de l'ouragan, depuis un avion.

L'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 4, continuait de faire rage lundi sur les Bahamas, avec des milliers de maisons emportées par des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h, un niveau sans équivalent dans l'histoire de cet archipel des Caraïbes. La tempête poursuit sa route vers les Etats-Unis où des évacuations sont en cours dans plusieurs Etats de la côte, dont la Floride.

Selon de premières évaluations rapides lundi des autorités et des responsables de la Croix-Rouge sur le terrain, quelque 13.000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites et l'ouragan a causé des "dégâts considérables" dans les îles Abacos et de Grand Bahama. Aucune indication officielle sur d'éventuelles victimes aux Bahamas n'était disponible dans l'immédiat. Selon le Centre national des ouragans américain (NHC), basé à Miami, Dorian a égalé le record datant de 1935 de l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique lorsqu'il a touché terre.