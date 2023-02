VIDEO - Dauphins échoués : ces scientifiques de l'université de La Rochelle mènent l'enquête

Depuis début décembre 2023, plus de 350 petits cétacés, pour l'essentiel des dauphins communs, ont été retrouvés échoués sur les côtes françaises du golfe de Gascogne. Un nouvel épisode de surmortalité hivernale, particulièrement précoce, documenté par l'observatoire Pelagis des mammifères marins.

Cette unité de recherche de l'université de La Rochelle coordonne le réseau national d'échouages, permettant de compter mais aussi de récupérer les carcasses pour les étudier. Et le verdict des scientifiques est sans appel : il s'agit la plupart du temps d'accidents de pêche. C'est ce que révèlent les nécropsies (autopsies d'animaux), pratiquées à La Rochelle.

Des dauphins morts "en bonne santé"

Direction le sous-sol de l'observatoire Pelagis, dans un des bâtiments de la fac de sciences du quartier des Minimes. La salle d'autopsie est envahie de cadavres de dauphins, dont certains ont été congelés pour les conserver. Bistouri en main, la vétérinaire Sarah Wund s'occupe d'une femelle adulte en très bon état de conservation, retrouvée quelques jours plus tôt, au pied de la dune du Pilat en Gironde.

Sarah Wund vient de dégager tout le système digestif. "On voit que le pré-estomac est plein de matière fraiche, analyse la véto. Avec des arêtes de poissons. A priori, un animal qui mange est un animal en bonne santé." Voilà qui accrédite l'hypothèse d'une mort accidentelle, liée aux filets de pêche.

Marques sur la peau

La première étape, l'examen visuel de la carcasse, avait déjà révélé de premiers indices. "Sur le rostre, le bec, on voit des lésions linéaires encerclantes, décrit Eléonore Méheust, dite Léo, la biologiste marine qui assiste Sarah Wund. C'est que l'animal s'emmêle et ça fait des lésions."

Chaque étape de la nécropsie, la dissection du corps, est photographiée. Protocole rigoureux pour éviter toute contestation, souligne la véto Sarah Wund, qui refuse de passer pour une anti-pêche primaire : "notre travail, c'est vraiment d'objectiver la situation. Je cherche à savoir vraiment de quoi les animaux meurent, et notamment s'ils sont porteurs de pathologies."

5 à 10.000 dauphins capturés accidentellement

Des maladies qui expliquent bien quelques décès. Mais pour 95% des dauphins échoués cet hiver, la cause retenue par Pelagis est sans appel : ce sont les accidents de pêche. Certains animaux portent d'ailleurs des bagues déposées par des pêcheurs eux-mêmes : "ils nous transmettent l'information, et ça alimente des programmes de recherches, se félicite Hélène Peltier, ingénieure de recherches chez Pelagis. C'est grâce à ces données qu'on peut vous dire aujourd'hui que pour un dauphin qui s'échoue, il y en a huit à dix qui meurent." La plupart coulant à pic après être rejetés à la mer, leur carcasse ne sera jamais retrouvée.

Pelagis estime ainsi entre 5 et 10.000 le nombre de dauphins communs capturés accidentellement chaque hiver dans le golfe de Gascogne. Soit beaucoup plus que le niveau soutenable pour cette espèce. "Le seuil calculé entre Gilbraltar et les eaux norvégiennes, précise Hélène Peltier, c'est 985 captures accidentelles par an pour le dauphin commun." Or ce sont à cinq à dix fois plus de décès qui sont constatés, rien que dans les eaux françaises.

Risque de déclin

Signe inquiétant de l'épuisement de cette espèce, les mères mettent bas de plus en plus jeunes. "Et nous ce qu'on ne voudrait pas, c'est arriver au déclin de l'espèce. Parce qu'une fois que c'est enclenché, c'est très difficile de faire marche arrière" prévient la scientifique de Pélagis.

La technologie n'a pas encore offert de parade. "On sait que les répulsifs acoustiques, ça marche dans certains cas, sur certains types d'engins, concède Hélène Peltier. Sur d'autres, il faut le tester mais à grande échelle." Dans le collimateur notamment, la pose de filets en mer par des bateaux d'une douzaine de mètres très répandus notamment en Charente-Maritime, les fileyeurs. La pêche pélagique provoque également des captures accidentelles.

Fermer la pêche l'hiver ?

Et pour les scientifiques, la solution d’urgence est claire : une Fermeture hivernale pour ces deux types de pêche. « On parle de fermetures indemnisées, souligne Hélène Peltier. Et l’idée, c’est aussi de trouver des solutions qui permettent de réouvrir ces pêches-là, en modifiant les pratiques, pour limiter les captures. »

Un appel relayé par des ONG, comme Sea Shepherd l’a fait cette semaine encore. 2023, « l’année de trop » dénonce l’association dans un communiqué, qui interpelle à son tour l’Etat. Sea Shepherd vient d’ailleurs de lancer une opération de surveillance des bateaux de pêche, et dès la première nuit ce sont deux dauphins capturés accidentellement qui ont été repérés par les militants, tirés à bord d’un fileyeur à une vingtaine de milles nautiques de l’ile de Ré.

