VIDEO – Déconfinement : les Nordistes retrouvent la forêt de Mormal … avec vigilance !

Promeneurs, cyclistes, joggeurs foulent à nouveau depuis lundi les sentiers de la forêt de Mormal, dans l’Avesnois. Mais en leur absence, les bêtes ont repris leurs droits … et l’ONF appelle à la plus grande vigilance en période de naissance des faons.

Annick et Jean-Claude doivent tenir leur chien en laisse pour éviter qu'il ne blesse des bébés faons

Biensûr il y a les plages qui rouvrent ce week-end pour les amateurs d’air marin. Mais il y a aussi les sentiers, les voies vertes et surtout les forêts qui sont de nouveau accessibles aux promeneurs. Notamment la splendide forêt de Mormal dans l’Avesnois, la plus vaste du Nord, fermée depuis le début du confinement.

Mais attention après deux mois de désertion, la nature a parfois repris ses droits dans les bois. « Les animaux se sont habitués à ce qu’il y ait nettement moins de monde en forêt » explique Benoît Lengrand, responsable de l’unité territoriale Avesnois pour l’Office National des Forêts. Les bêtes se sont en effet installées à des endroits où elles ne venaient pas d’habitude. « Cette semaine en ouvrant une barrière, un passereau s’est envolé et j’ai trouvé un nid » raconte Benoît Lengrand.

La distanciation s'applique aussi

D’autant que nous entrons dans la période de naissance des animaux et notamment des faons. « Nous savions qu’il fallait bien tenir notre chien en laisse » acquiescent Annick et Jean-Claude, habitant de Landrecies et fidèle de la forêt. « Oui il ne faudra pas qu’il croque un bébé car les parents après les abandonnent » précise Benoît Lengrand.

L’ONF rappelle également que les rassemblements ou groupe de plus de 10 personnes sont interdits y compris en forêt et que la distanciation sociale doit y être respectée.