VIDEO : Découvrez les petits coyotes du parc de Sainte-Croix qui viennent d'être pucés

Ils sont tout petits, tout mignons et ressemblent même à des chiots ! Les petits coyotes du parc animalier Sainte-Croix ont eu leur premier contact avec l'homme ce vendredi. Pendant une dizaine de minutes les coyotes sont passés dans les mains des soigneurs du parc pour un premier bilan de santé : "Il faut les peser, les pucer, les vermifuger voir s'ils ont les yeux bien formés, puis les sexer (ndlr définir leur sexe)", explique Camille Pesquet, vétérinaire au parc.

Résultat : il y a deux mâles et quatre femelles, et tous sont en bonne santé ! Ils sont nés de Tolinka, la maman, et Hogan, le papa également né au parc Sainte-Croix. En tout il y a 17 coyotes dans le parc.

Un soulagement pour les soigneurs

L'opération s'est bien passée pour les coyotes qui sont restés sages, un soulagement pour Antony Kohler le directeur zoologique du parc. "On a pu réduire au maximum le temps d'intervention pour limiter le stress des parents et des petits."

Les équipes de soigneurs ont dû attendre "le bon moment" avant de procéder au pucage et au bilan de santé. Pas trop tôt, pour que les petits soient suffisamment formés, ni trop tard pour éviter qu'ils ne soient trop vifs et blessent les soigneurs.

Les coyotins seront visibles d'ici deux semaines, lorsqu'ils sortiront de leur tanière. Il y a seulement deux structures en Europe où l'on peut observer des coyotes, le Parc Sainte-Croix à Rhodes et le zoo de Thoiry (Yvelines).