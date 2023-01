VIDÉO - Des fumerolles détectées sur la Montagnette, six mois après l'incendie de juillet

Ça peut paraître surprenant mais le feu couve toujours sur le massif de la Montagnette, plus de six mois après l'incendie qui a parcouru 1.500 hectares en juillet dernier . Des fumerolles ont été détectées par le CCFF de Graveson, le Comité communal feux de forêts, sur le secteur des Pins de Louisette. Et il s'agit bien d'une (petite) reprise de l'incendie de la mi-juillet dernier dans le massif au sud d'Avignon.

"Tous les jours, on a des patrouilles dans la Montagnette et mardi, un équipier a repéré ces fumerolles, explique Philippe Vidal, le responsable du CCFF de Graveson. Les pompiers m'avaient dit à la fin de l'été qu'on risquait d'avoir des reprises, mais je ne pensais pas que ça durerait si longtemps", s'étonne-t-il. Il se trouve que les fumerolles ont été aperçues à l'endroit où se trouvait une ancienne décharge, ce qui pourrait avoir alimenté le feu.

"Tout a été contrôlé et les fumées ne sont pas chimiques", assure Philippe Vidal. Il n'y a pas de risque non plus de voir l'incendie repartir comme cet été, mais c'est la preuve que le feu couve toujours en sous-sol, malgré le froid et la pluie de ces derniers mois. Des fumerolles ont par exemple aussi été aperçues début janvier à Piolenc, six mois après le départ de feu qui a détruit près de 30 hectares, début juillet .