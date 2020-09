VIDÉO - Des images de la chasse au blaireau choquent même des chasseurs dans le Pas-de-Calais

C'est une tradition française qui remonte au XVIe siècle : la vénerie sous terre fait polémique aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. C'est une technique de chasse qui consiste à aller chercher les blaireaux et les renards dans leurs terriers, à les sortir avec des pinces et à les tuer par arme à feu ou arme blanche. Selon les chasseurs, cela permet de réguler ces espèces qui font des dégâts dans les champs.

Jeudi 3 septembre, un naturaliste indépendant qui vit en Isère a mis en ligne des images choquantes tournées dans le Pas-de-Calais. On y voit ces veneurs s'acharner sur deux blaireaux, les tuant à coups répétés de pelles, de binettes, et de pinces en métal.

► Attention, certaines images de cette vidéo peuvent heurter la sensibilité.

Des personnes qui aiment bien torturer des animaux, sous couvert de tradition

Pierre Rigaux garde le secret sur le lieu exact de cette chasse et sur la manière dont il a obtenu ces images tournées en 2017. Mais il les diffuse pour faire passer ce message : il faut interdire cette pratique de chasse : "les images sont violentes, mais la réalité l'est encore plus. Elle est si violente que les veneurs ne diffusent jamais ces images. Je n'ai pas pour habitude de dire que les chasseurs dans leur ensemble sont des psychopathes. Mais dans le cas précis du déterrage, notamment dans ce qu'on voit dans ces images, il y a des personnes qui aiment bien torturer des animaux, sous couvert de tradition".

On n'est pas là pour massacrer, mais pour réguler

La pratique de la vénerie sous terre est légale et encadrée. Dans le Pas-de-Calais, il y a 36 groupes officiels, qui tuent une quarantaine de blaireaux chaque année avec cette technique de chasse, selon les chiffres de l'association française des équipages de vénerie sous terre. José Grioche en est le représentant dans le département. Il se dit lui-même "très choqué" par ces images. Il précise : "on a des règles pour mettre à mort l'animal. On n'est pas là pour massacrer, mais pour réguler. Mais il y a toujours des brebis galeuses. On va les sanctionner, car c'est insupportable. Ils seront radiés de la vénerie sous terre".

L'association demande des sanctions également du côté de l'Office français de la biodiversité.