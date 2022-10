VIDÉO - Des loups filmés dans le jardin d'une maison près d'Apt

Le loup s'approche d'Apt. Depuis cet été, des habitants ont filmé plusieurs passages de deux ou trois loups dans leur jardin. Les images ont été authentifiées par des spécialistes qui estiment qu'il s'agit bien de loups. Aucun habitant n'a été attaqué mais des chèvres de compagnie ont été tuées dans ce quartier à l'extérieur d'Apt.

ⓘ Publicité

Le parc naturel régional du Luberon estime qu'une trentaine de loups sont installés de la montagne de Lure aux Monts de Vaucluse. Le Parc conseille de rentrer la nuit les animaux de compagnie.

Les loups passent par le jardin de la maison près d'Apt

Les loups se glissent la nuit juste devant le perron de cette maison à un kilomètre d'Apt. La caméra de cet habitant les a piégés. Il l'a installée au-dessus de la porte de son garage : "Ils passent dans le jardin. Le soir où ils ont tué deux chèvres chez la voisine, ils sont monté à trois. Y’en a un qui passait avec une jambe ou je sais pas quoi dans la bouche. On en a aussi eu un, il passait là-bas, il jappait et répondait à la chienne".

Sa femme raconte que "Monsieur Loup lui a répondu d’une voix un peu spéciale, un truc clair, mais on sait pas trop dire". Elle confie qu’elle a elle-même aperçu un animal : "Je n’en ai vu que la moitié, je n’ai vu que son postérieur gris à 8h du matin. Je ne suis pas rassurée. Je dis que je vais prendre une fourche pour me défendre au cas où je rencontre le loup. On nous dit qu’il faut lui faire face, ne pas lui tourner le dos, mais ce n’est pas simple !" Elle ajoute qu'elle ne va plus dans son verger le soir : "Si on se trouve nez à nez dans un petit chemin, comment on fait ? Il est bien gentil le loup, mais on n’était pas habitué à ça ! Il faudrait le réguler, qu’il ne s’avance plus dans les jardins."

Le loup s'adapte très bien à la présence de l'homme

Le président de la Région PACA veut modifier le statut extrêmement protégé du loup car il prolifère, selon Renaud Muselier. Le parc naturel régional du Luberon a réalisé une étude de suivi et relativise.

Julien Baudat Franceschi, le chargé de mission loup, confirme que "le loup est là, tout le monde le sait. Il y a quatre ou cinq meutes dans le territoire du parc naturel régional du Luberon, de la montagne de Lure aux monts de Vaucluse. Progressivement, le loup s’installe dans les monts de Vaucluse. Il ne faut pas s’imaginer qu’il y en a une centaine. La mortalité est importante chez les louveteaux la première année. On peut estimer qu’il y a une trentaine de loups dans le parc du Luberon."

"On en fait un emblème du monde sauvage, mais il s’adapte très bien à la présence de l’homme, poursuit-il. C’est tout le paradoxe du loup. Ça n’a rien d’anormal qu’il y ait des loups qui s’approchent des maisons la nuit. Mais il faut conserver une vigilance, car le loup reste un prédateur. S’il trouve une brebis, une chèvre d’agrément ou un chien, là, il peut commettre des dommages."

Le parc naturel régional du Luberon prévoit d’organiser bientôt un repas de quartier pour détailler les bons comportements à adopter et rassurer les habitants d'Apt.

loading

Julien Baudat Franceschi, chargé de mission loup au arc naturel régional du Luberon © Radio France - Philippe Paupert

Les loups passent entre le jardin et le garage de cette maison à un kilomètre d'Apt. © Radio France - Philippe Paupert