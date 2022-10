VIDÉO : Des loups en plein jour dans le Var

Vidéos exceptionnelles captées dans le Var et les Bouches-du-Rhône par un amoureux de la nature. Après l'attaque des loups d'un troupeau de chèvres près de Marseille, Frédéric nous rappelle que le loup est là et qu'il faut vivre avec.

Frédéric Gervais est bénévole pour l'office français de la biodiversité. Cet amoureux de la nature possède un équipement hyper sophistiqué qui lui permet de capter la présence du loup de jour comme de nuit. Caméras thermiques, pièges photographiques, etc... "C'est ma passion !" Les loups, il les guette, il les traque dans les collines, près de chez lui, sur les hauteurs de Marseille, et un peu plus loin aussi. Il finit par connaître leurs coins comme un chercheur de champignons. Frédéric reste toujours vague, car il n'a pas envie qu'on cible ou même simplement dérange ces animaux protégés. Depuis sept ans, il suit par exemple une famille de loups qui a eu une portée de six louveteaux du côté de Carpiane. "Les loups sont là. Que ce soit le massif de l'étoile près de Marseille, la Sainte Beaume, Carpiane, près de Toulon... Depuis quatre ou cinq ans, ils se dispersent un peu partout". Frédéric est très clair. "Les autorités doivent arrêter de se cacher? Il faut préparer les populations. On doit apprendre à vivre avec les loups. Il y a beaucoup de choses à faire. Rentrer les troupeaux, des éclairages, des chiens, etc... Et surtout ne pas avoir peur". On comprend "ne pas cultiver la peur" même si les images du troupeau attaqué à la Penne-sur-Huveaune sont terribles - 12 chèvres "massacrées" selon la propriétaire.

Il est plus qu'utile de rappeler que depuis qu'il prolifère, depuis qu'il s'installe, depuis les années 90, aucun loup n'a attaqué un être humain.

à lire aussi VIDÉO : deux loups filmés après leur attaque de chèvres à la Penne-sur-Huveaune