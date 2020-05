VIDEO - Des moutons, chèvres et autres ânes pour entretenir la Citadelle de Lille

En cette journée mondiale de la biodiversité, la ville de Lille a décidé de remplacer les tondeuses et autres outils mécaniques par... des bêtes. Près de 250 chèvres, moutons, brebis et ânes ont été lâchés sur les pelouses et dans les espaces verts de la Citadelle. Une façon d'assurer leur entretien de façon respectueuse. Et adorable.