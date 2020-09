Vidéo : des plaques "ici commence la mer" à Dijon, contre les déchets dans nos rues

Dijon est la ville de France la plus éloignée de la mer et de l'océan. Pourtant, les déchets jetés dans nos rues finissent dans la Méditerranée. Pour nous le rappeler, la première plaque "ici commence la mer" a été inaugurée devant un avaloir d'égout Place de la Libération, ce dimanche 13 septembre.

"Ici commence la mer" : voici les mots que vous apercevrez sur de nouvelles petites plaques rondes dorées au sol devant les avaloirs d'égout à Dijon. L'objectif est de nous interpeller, pour nous rappeler que ce que l'on jette dans les rues de la métropole peut finir dans la mer Méditerranée.

Comment un déchet jeté à Dijon peut finir dans la mer, alors que nous en sommes si loin ?

Cette initiative a normalement lieu dans des villes proches de la mer, comme en Pays de la Loire. Dijon serait la ville française la plus éloignée de toutes les mers et de l'océan Atlantique : la cité des ducs est à quatre heures cinquante de trajet de la Grande-Motte dans l'Hérault par exemple. Et pourtant, chaque année des dizaines de tonnes de petits déchets passent entre les mailles du filet et se retrouvent par erreur dans la rivière de l'Ouche après les orages.

Ecoutez notre reportage devant la première plaque : ici commence la mer Copier

"C'est rejeté dans l'Ouche, ça arrive dans la Saône pour finir dans le Rhône et la mer"

Marc Bonnieu est directeur de la région Grand-Est pour Suez : "tant qu'il ne pleut pas, les déchets tombés dans la bouche que l'on voit sont stockés dans le réseau. Dès qu'il va y avoir une pluie importante, tout va être nettoyé." Chaque année, 400 tonnes de gros déchets provenant des eaux de pluie sont déjà traités dans la station d'épuration. Malheureusement les mégots, et autres petits déchets échappent à ce système de traitement. "C'est rejeté dans l'Ouche, ça arrive dans la Saône pour finir dans le Rhône et dans la mer," ajoute Marc Bonnieu.

En 2021, les techniciens Suez vont installer des filets au niveau du rejet d'eau dans l'Ouche, pour piéger ces micro-déchets.