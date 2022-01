VIDÉO - Des protections contre les inondations, installées dans les maisons proches de la Charente

Comment habiter proche des côtes ou des fleuves, à l'heure du réchauffement climatique ? À Échillais, près de Rochefort en Charente-Maritime, une quarantaine d'habitants vivent à quelques mètres du fleuve de la Charente, dans le quartier du Martrou. Plusieurs d'entre eux ont vu leur maison sinistrée, en 2010 avec la tempête Xynthia. Pour éviter qu'un tel drame se reproduise, l'agglomération de Rochefort-Océan a installé des batardeaux dans plusieurs habitations. Le dispositif a été testé lors d'un "exercice submersion", le 22 janvier.

"Les inondations, on y pense"

"La marée haute, la marée basse, le pont Transbordeur... La vue est magnifique ici", raconte Michèle, dont la maison est nichée à une vingtaine de mètres de la Charente. "Mais bien sûr il y a des contreparties. Les inondations, on y pense. On est bien obligé !" En 2010, son jardin a été submergé lors de la tempête Xynthia. "Aujourd'hui, on est très content de voir ce système mis en place."

Avant "l'exercice submersion", le projet est détaillé par Guillaume Michaud, le responsable du service eau et assainissement de l'agglomération de Rochefort. © Radio France - Solène Gardré

Elle fait partie des sept foyers à bénéficier de batardeaux, installés par la communauté d'agglomération de Rochefort entre 2017 et 2020. Ces planches en aluminium sont à monter devant sa porte et ses fenêtres en cas de montée des eaux. "Et si certains sont trop âgés pour le faire, il ne faut pas hésiter à solliciter la mairie d'Echillais", précise le maire Claude Maugan.

La hauteur des batardeaux, calculée sur la montée des eaux

Les batardeaux ont été calculés en fonction de la tempête Xynthia. "La hauteur de la montée des eaux pendant Xynthia, c'est le niveau de référence pour les tempêtes en Charente-Maritime", explique Alain Burnet, le vice-président de l'agglomération Rochefort-Océan. "Une mesure à laquelle on a rajouté 20 centimètres, car nous prenons en compte la montée des eaux due au réchauffement climatique..."

La hauteur des batardeaux a été adaptée à chaque habitation du Martrou, à Echillais. © Radio France - Solène Gardré

"Maintenant, il faut que les habitants les prennent en main", note Alain Burnet. Le 22 janvier, une équipe d'élus et de techniciens ont fait le tour des habitations du Martrou pour tester les batardeaux avec les riverains. Une situation qui ne concerne bien sûr pas qu'Echillais. "Près de 250 maisons au bord de la Charente devraient bénéficier, ou bénéficient déjà, de batardeaux", explique Alain Burnet.

"N'oublions pas aussi la prévention", rappelle le maire d'Echillais Claude Maugan. En cas d'alerte météo, la préfecture prévient la mairie, qui contacte ensuite les habitants pour leur signaler de mettre leurs batardeaux. Le système Clever SMS a été lancé pour cela, il y a un an. Des SMS, des mails mais aussi des messages vocaux pour ceux qui n'auraient pas de smartphone.