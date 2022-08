VIDÉO - Deux semaines après l'incendie de la forêt de Montfort, l'ONF se tourne vers l'avenir

Après l'incendie de la forêt de Montfort dans l'Eure (42 hectares brûlés le 12 août), les arbres calcinés vont être coupés dans les prochains mois, et de jeunes plants vont être plantés.

Ça a été l'un des événements marquants de l'été en Normandie : l'incendie de la forêt domaniale de Montfort dans l'Eure, entre Écaquelon et Glos-sur-Risle. Quarante-deux hectares ont brulé le 12 août dernier, sur les 2043 hectares de la forêt, dans une zone de 300 mètres de large et 1,2 kilomètre de long. Ce sont des pins sylvestres et des pins laricio de Corse âgés de 20 à 80 ans qui sont partis en fumée. Il n'y avait pas eu de feux de forêt aussi important dans l'Eure depuis 1976.

Couper, avant de replanter

Désormais, il faut couper tous les arbres calcinés avant la fin de l'année, car même si l'écorce et les épines sont brûlées, le bois lui peut-être exploité : 5.000 mètres cubes estimés sur 42 hectares. Et replanter ensuite.

Environ 2.500 plants vont être replantés par hectare, des jeunes arbres de 40 centimètres de hauteur âgés de deux ans, probablement des pins des pins laricio de Corse qui supportent mieux les fortes chaleur et le manque d'eau. L'ONF va également tester des nouvelles espèces, méditerranéenne, le cèdre et le calocèdre. Cela représente environ 105 000 plants sur 42 hectares, pour un coût total de 252 000 euros (6.000 euros par hectare), financés par l'État. Les arbres vont être replantés en faisant des pare-feu, c'est à dire qu'une bande 15 mètres de large va être laissée libre sur chaque parcelle, de part et d'autre des chemins forestiers, pour espacer les parcelles de 30 mètres.

42 hectares ont brûlé, mais sous l'écorce, le bois peut-être exploité

Désormais, il faut couper tous les arbres calcinés avant la fin de l'année

Un incendie qui a marqué les habitants

Les habitants de la commune voisine, Montfort-sur-Risle, ont pu voir la fumée de l'incendie. Il s'en souviendront longtemps explique le maire Jean-Luc Barre.

