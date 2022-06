VIDÉO - Deux tortues retrouvent enfin l'océan depuis une plage de l'île de Ré

Après un séjour au Centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'Aquarium de la Rochelle, deux tortues marines ont été relâchées dans l'océan, ce vendredi 3 juin, sur une plage de l'Île de Ré, sous les regards d'élèves de primaire et de maternelle, invités pour l'occasion.

"Légende" et "Moana" sont des survivantes. Les deux tortues ont été retrouvées très affaiblies il y a plusieurs mois sur des plages du Pays basque et des Landes. Ce vendredi 3 juin, après avoir été soignées, elles ont été relâchées dans l'océan depuis une plage de l'Île de Ré.

Une centaine de spectateurs

À l'occasion, quatre classes de maternelle et de primaire de l'île étaient invitées, mais des adultes aussi sont venus. Tous étaient captivés voire fascinés par les deux reptiles reprenant lentement le chemin de l'océan. Les employés de l'Aquarium de la Rochelle, où les tortues étaient soignées, en ont profité pour faire de la pédagogie autour des tortues et du respect de l'océan.

Les tortues sont fortement victimes de la pollution marine mais les principales causes d'échouage sur la façade Manche-Atlantique sont liées au froid et aux traumatismes. Entre janvier et avril, la température de l'eau de mer peut descendre en dessous des 15 degrés, ce qui peut fortement affecter la plupart des tortues marines.

Florence Dell'Amico, responsable du Centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'aquarium de la Rochelle, devant les spectateurs. © Radio France - Paul Sertillanges

Chaque tortue est entrée dans l'eau équipée d'une balise pour permettre aux scientifiques de suivre leur mouvement pendant au moins quelques jours.