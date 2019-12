VIDÉO - Un nouveau parc éolien pourrait arriver en 2023 en Côte-d'Or, à Laignes

Laignes, France

En 2023, on pourrait trouver dix nouvelles éoliennes au sein du champ d'un agriculteur, à Laignes. Ce parc éolien s'ajouterait à la dizaine de sites qui existent déjà en Côte-d'Or, où l'on compte déjà plus de 225 mâts. Le projet a été mis sur la table en 2004, le conseil municipal a voté pour en 2008 et depuis la société Voltalia à l'initiative du projet a effectué de nombreux tests sur le souffle du vent ou encore les effets sur la biodiversité.

Vidéo - À quoi ressemblerait ce parc ?

Ces dix éoliennes de 200 mètres de haut seraient situées à près de deux kilomètres des habitations les plus proches, un record en Bourgogne : on n'a jamais vu d'éolienne aussi loin, c'est quatre fois la distance minimum légale qui est de 500 mètres. Elles devraient rester un peu plus de vingt ans dans le ciel de Laignes et permettraient d'alimenter 19 000 foyers en électricité.

Un intérêt écologique, mais aussi économique pour Laignes

En dehors de l'intérêt écologique, ces installations représentent un grand avantage financier pour cette petite commune où vivent 740 habitants. Soit près de 220 000 euros par an, de recette fiscal et de loyer contre l'usage des chemins. Ainsi que 130 000 euros pour la communauté de commune du Chatillonais. Et puis c'est aussi un loyer annuel pour l'agriculteur qui accueillerait les éoliennes sur son terrain, de quoi sécuriser son budget dans un contexte agricole compliqué.

Où donner son avis à l'enquête publique du 17 décembre 2019 au 23 janvier 2020 ?

La préfecture doit encore valider le projet. Plusieurs permanences sont organisées dans les mairies, vous y trouverez tout le dossier :