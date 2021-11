VIDÉO - Dordogne : bûcheron, une profession décriée

"Abatteurs de forêts", "destructeurs de la nature" : depuis quelques années, les bûcherons sont la cible de violentes critiques qu'ils ont du mal à accepter. Portrait d'un bûcheron périgourdin.

Du haut de son tracteur, Jérôme domine la forêt. A 45 ans, il est bûcheron et gère une entreprise à Rudeau-Ladosse avec son frère. Chaque jour depuis 20 ans, il coupe des arbres, au cœur du parc naturel régional Périgord-Limousin.

Une profession décriée

Depuis quelques années, les bûcherons sont régulièrement critiqués. Accusés de "détruire la forêt" ou "d'abattre la nature", ils sont perçus comme des menaces. Plusieurs fois déjà, Jérôme a reçu des insultes, ses machines ont même été endommagées. Il a beaucoup de mal à comprendre ces attaques : "Aujourd'hui, on a besoin du bois dans la vie de tous les jours. On a besoin du papier pour écrire, pour la fiche de paye, pour un morceau de carton, pour emballer. Un piquet de châtaignier on s'en sert pour la vigne... On ne tue pas les arbres, aujourd'hui un arbre, il meurt tout seul si on laisse un châtaignier 100 ans, il va mourir tôt ou tard. Là on le récupère, avant qu'il meure. On prend soin de la nature, on la rend plus belle, on la régénère !" Le bûcheron souhaiterait que le public ait une meilleure image de son métier. Car il le répète : s'il l'a choisi, c'est par amour pour la forêt.