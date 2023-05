VIDÉO - Drôme : un SAMU pour la faune sauvage

C'est un ancien ensemble de gîtes pour motards qui a été racheté par l'association. Il est situé au creux d'un vallon sous le col de Chamauche en pleine nature. Il y a 140 hectares de terres attenantes qui permettront de relâcher les animaux soignés, en toute tranquillité.

Le domaine de l'Hirondelle à Chalencon - L'Hirondelle

Un SAMU pour animaux sauvages

L'association l'Hirondelle existe depuis 1998. Elle est basée à Saint-Forgeux dans le Rhône. Elle emploie aujourd'hui une dizaine de salariés et bénéficie de l'aide de 350 bénévoles répartis dans les quatre départements sur lesquels elle travaille : le Rhône, la Loire, l'Ardèche et la Drôme. Le principe est simple un numéro de téléphone unique, le 04 74 05 78 85 à composer si vous trouvez un animal sauvage blessé. A l'autre bout du fil, un standardiste vous demandera d'envoyer une photo et vous dira si cet animal peut être pris en charge par le centre de soin et ce qu'il faut faire. C'est une sorte de 15, le numéro du SAMU. Un bénévole pourra passer pour récupérer votre animal et le transporter vers un des centres de soins de l'association.

L'animal blessé sera pris en charge dans un des trois sites de l'Hirondelle : à Saint-Forgeux dans le Rhône, Dardilly en banlieue lyonnaise et depuis peu à Chalancon dans la Drôme.

Le centre de soins et de formation de Chalancon

L'association a donc acquis en janvier dernier un ensemble des bâtiments (650 m² au total) à Chalancon en pleine nature. Le centre de soins accueille déjà une soixantaine d'animaux dont beaucoup d'oiseaux (mésanges, chouettes, pie etc) mais aussi des petits mammifères comme des écureuils, des hérissons ou encore des fouines.

Un centre de soin pour 732 000 €

Les bâtiments de Chalancon ont été acquis en janvier dernier pour 732 000 € et financés à 80% par les dons des particuliers. Il y a environ 6700 donateurs chaque année et certains donnent à plusieurs reprises. Il y a un véritable engouement du public pour cette cause qui a permis de récolter cette somme importante.

Les bâtiments de l'Hirondelle à Chalencon - L'Hirondelle

Mais les besoins financiers restent importants : les bâtiments et les 140 hectares de terres autour ont été acquis mais il faut maintenant faire fonctionner le centre. Là encore l'association ne compte que sur les dons des particuliers. Il y a une salariée à Chalancon et plusieurs stagiaires qui peuvent être logés sur place.

Pourquoi soigner des animaux sauvages ?

Les animaux sauvages ont-ils besoin d'une association pour les soigner? La régulation dans la nature se fait simplement par élimination des bêtes les plus faibles. Pascal Tavernier directeur de l'Hirondelle a pourtant un argument : la plupart du temps, les animaux blessés le sont à cause d'installations humaines. Les canicules engendrées par le réchauffement climatique sont très néfastes pour les animaux et notamment les oiseaux qui se retrouvent en difficultés et meurent massivement. Pascal Tavernier se souvent de ce jour de juin 2019 alors que les températures dépassaient les 39°, l'Hirondelle a reçu en une journée 350 appels.

Le grand public est de plus en plus sensible au bien-être animal et même pour les animaux sauvages. Les appels sont de plus en plus nombreux : il y a aujourd'hui en moyenne 15.000 appels par an.