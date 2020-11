VIDEO - En Charente Maritime des renforts pour capturer l'un des loups échappés des Deux-Sèvres

A Saint-Mard vers Surgères, les recherches continuent pour retrouver l'un des trois loups échappés d'un refuge des Deux-Sèvres. Des renforts de l'Office Français de la Biodiversité sont arrivés, mais plus les jours passent et plus la traque devient compliquée

Quatre renforts de la brigade des loups sont arrivés ce weekend en Charente-Maritime. Ce mercredi soir ils ont patrouillé dans une parcelle agricole située proche de Surgères. Onze jours après leur fuite d'un refuge des Deux Sèvres, les agents de l'Office Français de la Biodiversité gardent espoir.

C'est dans cette parcelle agricole située entre Breuil-La-Réorte et Saint-Mard que le loup a été aperçu samedi soir. Deux agents de l'OFB patrouillaient lorsqu'ils l'ont aperçus. Dix minutes plus tard une équipe armée d'un fusil tranquillisant se rend sur place mais l'animal est déjà parti. Depuis ils quadrillent le terrain tous les jours mais c'est surtout le soir qu'on retrouve le plus d'agents. C'est là que le loup est le plus susceptible se déplacer.

Les onze agents sont répartis en trois voitures. Un guide local au volant, deux observateurs aux fenêtres avec des jumelles thermiques et un lanceur, armée d'un fusil tranquillisant. Ce qui est compliqué c'est que le loup a des sens très développés. Il voit, sent et entend de très loin. Il a donc toujours une longueur d'avance sur l'homme.

Pour réussir à l'atteindre avec une flèche tranquillisante il faut être à moins de 40 m. Leur stratégie pourrait donc consister à nourrir l'animal pour l'attirer et le surprendre. Une stratégie peut-être payante mais longue à mettre en place et épuisante.