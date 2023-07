VIDÉO - En période de sécheresse, Laurent Palasse, sourcier dans le Puy-de-Dôme, est très sollicité

Au cœur de l'été, une grande partie de l'Auvergne est actuellement en vigilance sécheresse. Les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier et du Cantal sont soumis à des restrictions de l'usage de l'eau. Seule la Haute-Loire y échappe pour le moment. Dans ce contexte, beaucoup de particuliers font appel à Laurent Palasse, sourcier basé dans le Puy-de-Dôme.

Un chercheur d'eau très demandé

Laurent Palasse, sourcier dans le Puy-de-Dôme, répond à de nombreuses demandes. Il est sollicité à la fois par des professionnels et par des particuliers, comme Michelle qui habite Combronde. "Je sais qu'il existe de nombreux puits sur la commune, dont certains qui ne sont plus utilisés, donc je voulais savoir si c'était le cas sur mon terrain". Cette Puydômoise aimerait avoir un point d'eau chez elle, avant tout pour son jardin. En cette période de sécheresse, la demande est très soutenue pour le sourcier. "C'est assez tendu effectivement, beaucoup de particuliers font appel à cette recherche d'eau pour être autonome". Laurent Palasse utilise plusieurs instruments pour détecter la ressource, notamment des baguettes composées de cuivre et de laiton.

Une ressource plus difficile à capter

Avec les épisodes de sécheresse qui se multiplient ces dernières années, la quête de l'eau est plus délicate explique Laurent Palasse. La sécheresse a provoqué des fissures dans le sol et ces fissures ont fait fuir l'eau. "C'est-à-dire que l'eau qui était à 6 ou 7 mètres de profondeur passe à 12 ou 15 mètres, donc elle descend plus profond". Par conséquent, cela nécessite des forages plus profonds pour capter la ressource. "Donc cela veut dire que l'eau est plus difficile à aller chercher" regrette Laurent Palasse. Depuis 2019, avec ces périodes de sécheresse successives, "le sol ne s'est pas regorgé d'eau comme il y a dix ans".