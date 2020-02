VIDÉO - Envol des grues cendrées : un spectacle préservé en Camargue

Camargue, France

Le fin halo des lampes frontales peine à trancher le brouillard. La nuit est noire : un groupe d’une vingtaine de personnes progresse dans la nuit, dans l’espoir d’assister à l’envol d’une nuée de grues cendrées au levé du jour. “Je mets un point d’honneur à ne pas dire où nous nous trouvons” explique Fabrice, le guide du jour. “J’ai l’immense privilège d’avoir accès au site, et j’ai plaisir à le partager ce matin. Mais quiquonque vient ici de lui-même s’expose à une forte amende.”

Même en toute légalité, approcher les grues cendrées se mérite. Voilà 45 minutes que Marie-Antoinette patauge dans la gadoue, armée de ses bottes en caoutchouc. “Je me suis démenée pour venir ! Il n’y avait plus de place dans ce groupe de balade, j’ai dû appeler plusieurs fois. J’ai hâte de voir ces beaux oiseaux.” Voici que le groupe de curieux s’approche d’un marécage. Aucun bruit n’est autorisé à partir de là.

Le soleil point. Les premières grappes de grues cendrées s’échappent des roseaux, et s’envolent dans les airs. Parfois, elles sont trois - parfois une centaine. Certaines, moins méfiantes que leurs congénères, survolent d’un peu plus près le groupe : on devine alors de petites tâches orangées sur le haut de leur crâne. “On dirait… les petites danseuses de Degas…” échappe Alain, qui n’a pas pu retenir son émotion.

Un patrimoine à conserver

Fabrice insiste : ce patrimoine est à conserver, à tout prix. “Ce dimanche, c’est la journée mondiale des zones humides. Et oui, c’est important, surtout ici ” ajoute-t-il. La Camargue est la première zone française protégée par la Convention de Ramsar, signée le 2 février 1971. _“_Cette convention est importante pour sensibiliser à ces écosystèmes. Ici, nous avons 1600 hectares… c’est dire si la Camargue est un joyau.”