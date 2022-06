VIDÉO - On est allé observer l'élanion blanc, ce rapace qui a fait son nid en Mayenne

C'est un petit rapace qui s'est installé récemment en Mayenne à cause du réchauffement climatique : l'élanion blanc. L'espèce est passé de 0 à 8 couples en un an et se reproduit très rapidement. On est allé à Bouère, dans le Sud-Mayenne, l'observer avec un bénévole de Mayenne Nature Environnement.

C'est un rapace qui a déposé ses valises en Mayenne depuis peu : l'élanion blanc. Il est plus petit qu'une buse, mesure environ 35 centimètres du bout du bec au bout de la queue et d'habitude il fait son nid dans des coins plus chauds de la planète, dans le nord de l'Afrique, en Espagne ou au Portugal notamment. Il est blanc sur le dessous et plutôt gris sur le dessus avec des marques noires au niveau des épaules. Sa queue est courte, il a l'iris de l'œil très rouge et a un petit trait noir au-dessus de l'œil qui lui fait une arcade saillante.

Il se reproduit très vite

Ça fait une petite année maintenant qu'il se reproduit dans le département à cause du réchauffement climatique, passant de 0 à 8 couples de rapaces en l'espace d'un an, en 2021. Nous avons suivi Antoine Le Floch, bénévole à Mayenne Nature Environnement pour l'observer de plus prêt. Direction Bouère, dans le Sud-Mayenne pour aller l'observer à la longue-vue.