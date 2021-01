Vidéo : exercice grandeur nature face au risque d'avalanche en Corse

Les avalanches impliquant des personnes en Corse sont rares. Mais elles ne sont pas non plus exceptionnelles. En 2018, des skieurs de randonnée avaient été légèrement blessés suite à une avalanche. Le risque est donc pris avec beaucoup de sérieux. C'est pourquoi, les gendarmes du Peloton de Haute Montagne (PGHM) révisent tous les ans leurs gammes. Et comme toujours, ils sont accompagnés de nombreux personnels que sont les gendarmes de montagne, les pompiers, la sécurité civile et la légion si le besoin s'en fait ressentir.

C'est donc sur les pentes de Vizzavona, dans le secteur de la Punta dell'Oriente que l'exercice grandeur nature a été mené.