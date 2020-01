VIDÉO - Faute de neige dans les Vosges, le snowhall d'Amnéville fait le plein

Amnéville, France

Il fait froid mais pas assez pour avoir de la neige ! Pour cause de météo trop douce, les Vosges sont privées de leur manteau blanc... Les amateurs de glisse et autres skieurs du dimanche sont obligés de se rabattre sur le Snowhall d'Amnéville, ces deux pistes de ski à base de neige de culture installées dans un hangar géant (seule piste de ski indoor de France !)

Effectivement, le snowhall affiche complet avec son tapis roulant flambant neuf. Parmi les nouveautés, il y a aussi l'arbre à fondue disponible au restaurant attenant, qui permet d'allier plaisir de la glisse et gustatif.

Mais bon, "rien ne remplacera la vraie montagne, mais ici c'est un super outil pour débuter ou s'entraîner", confie un moniteur, accompagnateur de classes de jeunes du mercredi.

Ici, c'est chimique ! - Briana, collégienne

Alors oui, au snowhall, Briana et ses copines s'amusent bien : "Mais la montagne c'est mieux parce que c'est naturel, ici, c'est chimique !"

La chimie vient à la rescousse de la nature qui peine à produire de la neige et ça dépanne bien Alex, snowboard au pied, qui s'improvise prof pour son neveu : "Il faut bien qu'il s'entraîne !"

À son côté, son neveu Evan est ravi malgré tout, mais effectivement un monde sans neige pour lui, ce serait terrible : "On ne pourrait plus faire de batailles de boules de neige !" Et parmi les petits skieurs qui nous entourent, le constat est unanime : la neige de culture, pour les batailles de boules de neige, c'est quand même vachement moins bien que la vraie neige des Vosges.

Cette pénurie de neige inquiète Raymond : "C'est le réchauffement climatique, chez nous il n'y a pas de neige, pour en avoir il faut pousser jusqu'aux Alpes !"

Reportage : Olivia Cohen

L'entrée du snowhall coûte 21 euros les deux heures pour un adulte, 16,80 euros les deux heures pour les 9-17 ans, 12,60 euros les deux heures pour les 4-8 ans.