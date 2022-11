VIDEO - Forêt en Dordogne : "on plante des arbres pour les générations futures"

Au milieu de la forêt, la petite parcelle est complètement vide. Tous les châtaigniers, abimés, ont été abattus. Avec son veste orange fluo ce dos, les bottes dans la terre labourée, Bruno Labonté plante de nouveaux arbres. "On plante du chêne rouge d'Amérique, à la pioche, explique l'ouvrier forestier. On plante des arbres pour les générations futures." Le petit plant deviendra un grand arbre dans une dizaine d'années, puis il sera coupé et exploité dans au moins soixante ans. La coopérative Alliance Périgord s'occupe des parcelles de 5.000 adhérents et propriétaires forestiers en Dordogne. Elle les aide à entretenir leurs forêts.

"Boiser avec une essence plus adaptée aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, permet de pérenniser la forêt"

L'essence de chêne rouge d'Amérique n'a pas été choisie au hasard. Elle est adaptée à ce sol argileux, moins fertile. C'est aussi une essence durable. "Le taillis de châtaignier qui était présent n'était pas en pleine vigueur, explique Stéphane Mege, technicien forestier à la coopérative Alliance Périgord depuis vingt ans. Boiser avec une essence plus adaptée aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, permet de pérenniser la forêt."

Des châtaigniers qui dépérissent, des arbres attaqués par le scolyte

Le réchauffement climatique, les forestiers en sont les premiers témoins. "On voit les châtaigniers qui dépérissent, les arbres attaqués par le scolyte, énumère Bruno Labonté. L'été on voit la sécheresse, on voit la nature changer, ça c'est sûr." Ces spécialistes de la forêt s'inquiète même pour l'avenir du châtaignier dans le département. "Nous ça fait une vingtaine d'année qu'on a remarqué un dépérissement sur les châtaigniers et aujourd'hui on commence à le voir aussi sur les chênes, précise Nicolas Escurat. La priorité des reboisements c'est les zones où les arbres ne peuvent pas se régénérer naturellement pour aider la forêt à ce reconstituer."