VIDEO - Forêt landaise, les secrets de la production du pin maritime

Après les incendies désastreux de cet été, dans le massif forestier des Landes de Gascogne, France Bleu vous propose "Petit pin deviendra bois" une série de 4 reportages vous permettant de découvrir le cycle de vie du pin maritime en allant de la graine à la grume. Pour ce premier volet, direction Moulis en Médoc au Nord de ce massif dans le département de la Gironde. Dans cette commune est implantée la 1ère pépinière forestière de France qui produit près de 20 millions de plants chaque année. Sur ce site de la société Forelite , la principale essence de production est le pin maritime landais.

De la pomme de pin au plant forestier

C'est en janvier que se réalise la récolte des pommes de pin maritime dans des vergers à graines. En février, cette collecte est amenée dans une sécherie pour que ces cônes s'ouvrent et qu'ils libèrent leurs graines. Ces dernières sont ensuite nettoyées et amenées à la pépinière où elles seront semées entre le mois de mai et le mois de juin dans des petites alvéoles. Il se passera quatre mois pour obtenir un plant forestier qui pourra être ensuite planté en plein terre dans une parcelle forestière préparée pour l'accueillir.