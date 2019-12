VIDÉO - Greta Thungerg personnalité de l'année 2019 selon le magazine TIME

À 16 ans, elle est devenue le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique : Greta Thunberg, militante suédoise écologiste vient d'être désignée personnalité de l'année 2019 par le magazine américain TIME. C'est elle qui a initié les grèves hebdomadaires pour le climat et fait descendre des milliers de jeunes dans les rues tous les vendredis depuis des mois avec les mouvements Fridays for Future et Youth for Climate.

Une photo à la descente du voilier

Le magazine TIME a dévoilé son choix sur Twitter et révélé sa Une, une photo prise à Lisbonne sur les côtes portugaises, lors de son arrivée en voilier pour la COP25 qui se tient en Espagne à Madrid. Elle y a de nouveau interpellé les dirigeants du monde entier sur la question du climat "Un autre monde est possible", comme en septembre dernier, devant l'Organisation Mondiale des Nations Unies.

Où sont les leaders? Des pays arrivent à trouver des façons habiles pour éviter d'engager de vraies actions. - Greta Thunberg à Madrid lors de la COP25

Le discours de Greta Thunberg devant l'Organisation Mondiale des Nations Unies en septembre 2019