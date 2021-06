VIDÉO - Halte au saccage de la Costa Brava : le Cap de Creus bannit les voitures

Chaque année le Cap de Creus, réserve protégée sur la Costa Brava, est envahi par des dizaines de milliers de voitures. Face à la menace de saccage de ce joyau naturel, les autorités ont décidé d'interdire aux touristes d'accéder au site en voiture. La mesure entre en vigueur ce mois de juin.

Chaque été, la scène se répète : des dizaines de milliers de voitures de touristes qui empruntent sur six kilomètres la petite route reliant le village de Cadaqués (Catalogne) au Cap de Creus. La présence de tous ces véhicules était devenue au fil des années une menace pour ce joyau de la Costa Brava. C'est pour cette raison que la direction du Parc naturel du Cap de Creus et la municipalité de Cadaqués ont décidé d'imposer une mesure radicale : l'interdiction d'accéder au cap en voiture pendant les périodes de forte affluence, notamment l'été ainsi que lors des grands week-ends et des jours fériés. La mesure entre en vigueur ce mois de juin.

Des bouchons énormes au milieu de cet espace ultra-protégé

C'est la situation intenable constatée au cours de l'été 2020 qui a poussé les autorités à prendre cette décision. "Nous avons compté jusqu'à 8.000 voitures par semaine, soit plus de 1.000 par jour", explique à France Bleu Roussillon la maire de Cadaqués, Pia Serinyana. "Cela a provoqué d'énormes embouteillages, avec des risques d'accidents sur cette route très étroite. La présence d'autant de voitures aggrave aussi le risque d'incendie et surtout cela provoque la destruction de cet espace naturel d'une grande richesse".

Le parc naturel du Cap de Creus en Espagne © Radio France - Sébastien Berriot

À la direction du Parc naturel du Cap de Creus, on parle d'urgence. "Nous sommes ici dans une réserve qui bénéficie d'une protection maximale", précise Ponç Feliu, le directeur du parc. "Il y a seulement cinq sites de ce type dans toute la Catalogne. Le Cap de Creus a une valeur inestimable sur le plan géologique, avec aussi un patrimoine végétal très riche, comprenant certaines espèces endémiques uniques au monde. La présence d'autant de voitures et de touristes est clairement une menace pour le site sur le plan écologique. Cela augmente également le risque d'incendie. Il fallait agir."

À pied ou en navette

À partir de ce mois de juin, les visiteurs auront deux solutions à leur disposition : soit marcher pendant environ deux heures pour accéder au Cap de Creus depuis Cadaqués, soit utiliser une navette qui sera mise en place, avec des passages toutes les demi-heures. Le tarif n'a pas encore été fixé, mais l'aller-retour devrait se situer autour de 8 euros. L'interdiction de passage en voiture sera effective entre 10 heures et 19 heures. Des caméras de vidéosurveillance seront installées à l'entrée de la route. Elles permettront de repérer les automobilistes en infraction. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 100 euros.

"Nous voulons être clairs ; les touristes à pied seront toujours les bienvenus au Cap de Creus. Seules les voitures seront interdites."

(Pia Serinyana, maire de Cadaqués)

L'interdiction de circulation pour les voitures sera testée pendant deux ou trois saisons. Une nouvelle étude de mobilité sera ensuite réalisée. Si les résultats sont concluants, le mesure deviendra alors définitive. Un parking avec une zone d'accueil sera construit à l'entrée de la route qui mène au Cap de Creus.