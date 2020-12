VIDÉO - Il filme le Vercors sous la neige et ses images sont magiques

Un Grenoblois a tourné des vidéos époustouflantes des hauts plateaux du Vercors sous la neige ce week-end. Esteban Coyret, charpentier et passionné de montagne, a tourné ses vidéos grâce à un drone et le résultat est spectaculaire. France Bleu vous fait découvrir ses images... magiques !

Des sapins enneigés comme saupoudrés de glace, la forêt blanche à perte de vue... C'est cette vision rare et spectaculaire des hauts plateaux du Vercors qu'un Grenoblois a filmé ce samedi matin, au-dessus de la plaine d'Herbouilly, dans le Vercors drômois.

Esteban Coyret, 27 ans, est charpentier de profession et, surtout, passionné de photographie depuis son enfance. Ce Grenoblois, aujourd'hui installé à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, a commencé à faire de la photo avec de petits appareils. "J'ai appris sur le tas" explique-t-il, "je suis aussi un passionné de randonnée, donc j'ai d'abord grimpé et filmé des sommets. Et, petit à petit, j'ai fait des résumés photos. Puis j'ai acheté mon premier drone et j'ai partagé ces vidéos tournées avec mon drone, comme ce week-end".

"Une fois en haut, c'était l'extase !!"

La vidéo qui a attiré l'œil de France Bleu date de ce samedi matin. Esteban Coyret en raconte la genèse : "ce week-end, les conditions étaient parfaites" raconte-t-il "quand je me suis levé, j'ai vu le brouillard de partout, je me suis dis, c'est le moment, ça sera dégagé là-haut ! J'ai tout fait pour arriver jusqu'en haut, les routes étaient assez enneigées, donc ce n'était pas facile, mais.... une fois en haut, c'était l'extase !!"

Pour le jeune homme, qui a fait son premier gros sommet dans les Alpes du sud, à plus de 3.000 mètres, cette passion est dévorante "dès que j'ai l'occasion de faire un sommet avec de bonnes conditions, je fonce" avoue-t-il. "Pour la vidéo [de la plaine d'Herbouilly NDLR], j'y ai passé trois batteries, pour un temps de vol de plus de 50 minutes. C'est beaucoup avec un drone. Il y a beaucoup de prise vidéo à faire, c'est assez techniques pour prendre de la vitesse, gérer l'orientation de la caméra pour faire des beaux rendus et il faut respecter les lois de la prise de vue à moins de 120 mètres de haut".

"Je veux montrer que notre paysage reste fragile, des vues comme ça restent assez éphémères"

Ce qui le pousse à publier ses vidéos ? "Je veux que tout le monde puisse admirer ça, faire partager mon paysage. Il y a peu de personnes qui peuvent avoir la vue que je pouvais avoir avec le drone, il faut leur montrer que notre paysage reste fragile, des vues comme ça restent assez éphémères, donc on peut faire partager à ceux qui ne voient pas souvent ça" détaille Esteban Coyret.

"Mon rêve absolu ce serait de gravir l’Everest", poursuit le jeune homme, "mais il faut financer ce projet un jour donc faire ses vidéos, c’est un moyen de me faire connaitre et de pouvoir partager, un jour, d’autres sommets, pas forcément en France".

