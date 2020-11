VIDÉO - Il y a un an, le village du Teil, en Ardèche, était dévasté par un séisme

Le 11 novembre 2019, à 11h52, un séisme de 5,4 sur l'échelle de Richter dévaste Le Teil. Ce village ardéchois, situé à l'épicentre, est en partie dévasté. Un an après, entre tracas administratifs et traumatisme, Le Teil se reconstruit lentement.

À 11h52 précisément, il y a un an, le 11 novembre 2019, la terre a tremblé violement en Drôme et en Ardèche. Un séisme d'une amplitude de 5,4 sur l'échelle de Richter secoue le village ardéchois du Teil, à l'épicentre, et ses environs. La secousse, violente, dure entre six et dix secondes. Elle est ressentie jusqu'aux confins de la région Auvergne-Rhône-Alpes et même plus au sud, jusque dans le Gard. Un an après, France Bleu Drôme Ardèche consacre une journée spéciale au Teil et à ses sinistrés.

En quelques secondes, des pans entiers de maisons s'effondrent

Ce 11 novembre 2019, en quelques secondes, des pans de maisons s'effondrent, des plafonds se fissurent, des façades s'effritent, des toits s'affaissent. La secousse, très violente, fait quatre blessés, dont une personne dans un état grave, un ouvrier tombé de son échafaudage. Les dégâts matériels sont immenses.

En tout, 245 familles se retrouvent sans logement et sont hébergées en urgence au gymnase Pierre-de-Courbertin au Teil ou chez des proches. Les habitants redoutent des répliques, ces séismes de moindre importance qui suivent souvent une secousse majeure quelques heures ou quelques jours après.

"C'était vraiment violent (...). On a eu très peur"

"Tout a bougé dans la maison, on a eu très peur" témoigne Betty, une habitante, "dans la maison, tout était par terre, brisé, donc on est sorti très vite car on a eu très peur".

"Il y a eu un bruit, comme un coup de tonnerre qui venait du sol. [...] Dans la cuisine, on a vu les bocaux et les bouteilles tomber. Ma sœur et ma mère étaient paniquées, j'ai entendu des cris. C'était vraiment violent" raconte cette autre habitante, Manon.

Des habitants en état de choc

Le lendemain, c'est hébétés, en état de choc, que les habitants du Teil découvrent certaines rues jonchées de pierres et de débris, comme dans le quartier de la Rouvière, très durement touché. Le clocher de l'église du Teil, très fragilisé, menace même de s'effondrer.

La centrale nucléaire de Cruas, située à mois de 10 km de l'épicentre du séisme, est arrêtée temporairement. par sécurité. Au Teil, la file d'attente devant la mairie est interminable pour tenter de trouver une solution pérenne de relogement.

Les établissements scolaires fermés, le temps de faire un état des lieux des bâtiments et s'assurer que les élèves peuvent être accueillis sans danger. Ils ne rouvriront, en partie, qu'une semaine après le sinistre et jusqu'à un mois et demi plus tard pour le lycée Xavier-Mallet au Teil.

Élan de solidarité et galères administratives

Arès ce séisme, un élan de solidarité permet de récolter plusieurs centaines de milliers d'euros de dons, pour venir en aide aux sinistrés et, notamment les commerçants du Teil, en grande difficulté. Dès le 15 novembre, le gouvernement débloque une aide exceptionnelle de deux millions d'euros, en plus des dispositifs d'aide déjà existants, pour reconstruire les édifices publics. En décembre, dix-neuf communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle, mais c'est bien trop peu et bien trop lent s'exaspèrent les maires de centaines de communes de Drôme et d'Ardèche.

Traumatisme profond

Le traumatisme est profond chez les habitants qui scrutent chaque petite secousse enregistrée dans la Drôme et en Ardèche depuis le 11 novembre 2019. Depuis, les sinistrés se sont organisés en collectif pour défendre leurs intérêts et se serrer les coudes.

En janvier 2020, quinze communes supplémentaires, treize municipalités ardéchoises et deux municipalités drômoises, sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Puis, à nouveau, six autres en mars 2020, juste avant le confinement national décrété pour cause de pandémie mondiale.

Des dossiers d'indemnisations toujours bloqués ou "à l'étude"

Un an après le séisme, la situation est toujours loin d'être réglée pour de nombreux sinistrés. Si les 245 familles ont toutes été relogées de façon pérenne (19% sont rentrées chez elles, 74% ont été relogées et 7% vivent toujours dans des campings), c'est encore très compliqué pour obtenir les indemnisations nécessaires à la reconstruction des logements : 40% des dossiers sont encore "à l'étude", tandis que 30% des dossiers sont toujours purement et simplement bloqués.