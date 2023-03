VIDEO - Ils menacent de s'effondrer, 13 arbres en cours d'abattage au parc de la Pépinière à Nancy

"Ce n'est pas de gaieté de cœur", lance d'entrée de jeu Pierre Didierjean, directeur Ecologie et Nature de la Ville de Nancy alors que vient de débuter ce lundi une campagne d'abattage de 13 arbres au parc de la Pépinière. Hêtre, acacia, peuplier, érable, tilleul, marronnier : ces arbres, parfois centenaires, sont malades et c'est par sécurité qu'ils sont tronçonnés avant de s'effondrer. L'opération doit durer entre 5 et 10 jours en fonction des conditions météo.

"Nous, les jardiniers, ce qu'on aime c'est planter. On aime la vie, donc planter des arbres !", poursuit Pierre Didierjean. "Les couper, c'est toujours très très triste. Mais c'est la vie, c'est comme nous les humains. Un jour, on disparaît. Il faut l'accepter mais on garde les arbres le plus longtemps possible, dès l'instant où la sécurité des promeneurs n'est pas en jeu."

Ces 13 arbres - sur les 1 700 que compte le parc - sont auscultés de près depuis des années. "Il y a un suivi. J'ai un chef de service qui contrôle notre patrimoine arboré", explique Pierre Didierjean. "Au moins tous les 18 mois, il va observer l'arbre. Il va utiliser les jumelles, le maillet pour déceler une éventuelle cavité." Les techniciens ont aussi à leur disposition un résistographe et un tomographe. Le premier crée une sorte d'encéphalogramme de l'arbre, le second agit comme un scanner. Ils permettent d'évaluer la quantité de bois sain. "Dès qu'il ne reste plus que 30% de bois sain, on considère que la tenue mécanique n'est plus bonne, qu'on ne peut plus conserver l'arbre."

L'exemple de ce frêne pleureur, bien malade © Radio France - Isabelle Baudriller

Les arbres concernés sont identifiés par cette pancarte, le parc reste accessible pendant la campagne d'abattage © Radio France - Isabelle Baudriller

Ces arbres ont déjà été remplacés ou vont l'être par des variétés diversifiées. "Il y a toujours une anticipation et il faut avoir une palette végétale très importante", insiste le responsable des parcs et jardins. "On a plus de 440 "variétés" différentes. Avant, on ne retrouvait que du basique : érable, platane, marronnier, frêne. Imaginez, en cas d'attaque, il fallait couper énormément ! Il faut absolument diversifier, c'est notre rôle."

Quid de ces arbres, une fois à terre ? Les branches sont broyées et utilisées sur place. Quant aux grumes, elles sont débitées en planches, madriers ou poutres et réemployées dans les espaces verts ou pour le jardin éphémère de Nancy .

Le grand hêtre pourpre à l'entrée du parc, côté place Stanislas © Radio France - Isabelle Baudriller

Une précision pour les amoureux du grand hêtre pourpre qui se trouve à l'entrée du parc de la Pépinière, côté place Stanislas : lui ne sera pas abattu. Un périmètre de sécurité est en place depuis 2017 et suffisamment spacieux - des allées ont été condamnées - pour lui permettre de mourir "de sa belle mort".