VIDEO - Ils plantent des oyats pour préserver les dunes de Biville

Ce sont des paysages si caractéristiques de La Hague et pourtant si fragiles. Pour préserver les dunes de Biville, qui s'érodent d'année en année, une quarantaine de personnes ont enfilé gants et bottes pour planter des oyats le long de l'accès à la plage. Un chantier participatif organisé ce samedi 26 novembre par la mairie et le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (le Symel ).

L'oyat, une plante dunaire qui permet de stabiliser le sable

"On fait un trou dans le sable avec une pelle, on plante et on tasse bien le sable par-dessus", décrit Georgina qui finit sa rangée d'oyats. "On espère maintenant que les racines feront leur œuvre." Autrement dit, qu'elles s'implantent dans le sable pour le recouvrir de végétation. "L'oyat est particulièrement adapté pour ça, il permet de stabiliser le sable et d'empêcher les grains de sable de s'envoler", explique Sébastien Houillier, garde du littoral dans La Hague pour le Symel.

L'oyat permet de maintenir le sable et donc le massif dunaire de Biville. © Radio France - Chloé Martin

1.500 pieds, récoltés quelques centaines de mètres plus loin, ont donc été plantés le long du chemin d'accès à la plage, là où les dunes sont les plus menacées. "C'est l'endroit le plus fréquenté et à force de piétinements, ça détruit les oyats. Le risque quand vous n'avez plus de végétation, c'est que le vent se mette à souffler et envole tout le sable vers l'arrière de la dune. En cas de tempête, vous avez un énorme trou dans la dune et l'eau de mer risque de passer derrière", détaille le garde du littoral.

Pour tous les bénévoles présents, il est donc essentiel de préserver le paysage dunaire. "Je connais la dune depuis que je suis toute petite. On venait tous les dimanches avec mes parents s'y promener et je viens encore aujourd'hui courir ou marcher. J'y suis très attachée", raconte Nathalie.

