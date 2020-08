VIDEO - Important dispositif en Cerdagne pour sanctionner les randonneurs à moto ou en quad

Ce dimanche, la gendarmerie et la police de l'environnement ont mené une opération afin de sanctionner les conducteurs de quad ou de motos qui circulent dans les milieux naturels des massifs des Pyrénées-Orientales. Une pratique interdite, et qui dégrade la faune sauvage.

Des agents français et catalans, deux hélicoptères, des motos... Ce dimanche, autour du secteur du Puigmal, c'était en quelques sortes une chasse à l'homme qui était menée.

Objectif : lutter contre les atteintes à l'environnement perpétrées par des randonneurs d'un style un peu particulier : ceux qui circulent sur des motos-cross ou des quads sur des chemins normalement réservés à la marche ou au vélo. Face à la recrudescence des signalements envoyés par les élus et les associations locales, une opération d'envergure était prévue pour marquer le coup.

Des passages qui stressent les animaux et nuisent aux randonneurs classiques

"Il n'y a pas que l'homme qui vit ici. Et sa présence a un impact sur la nature, qu'on le veuille ou non" rappelle Louis-Gérard D'Escrienne, directeur régional adjoint de l'Office Français de la Biodiversité (également appelé police de l'environnement).

Les passages des motards ou conducteurs de quads à travers champs, dans les forêts ou tout simplement hors des chemins prévus ont un effet direct sur la faune. "C'est démontré scientifiquement que cela provoque un stress sur les animaux dès qu'il y a de la présence humaine."

Les consignes du procureur sont claires : si les véhicules sont dans la nature, on saisit le véhicule

La police de l'environnement © Radio France - Xavier Ponroy

Les raisons de cette opération / Louis-Gérard D'Escrienne, directeur régional adjoint de l'Office Français de la Biodiversité Copier

Des bruits de moteurs parfois strident, qui troublent la tranquillité des animaux sauvages, des troupeaux. Mais aussi des randonneurs "classiques" à pied ou à vélo, venus chercher le calme des montagnes catalanes.

Pour tenter d'avoir l'oeil aux plus d'endroits possibles, les officiers, ainsi que l'Office National des Forêts, se sont postés à huit points de contrôles.

Evidemment, l'envergure de l'opération est inédite, mais le but est aussi de se faire voir. Pour faire passer un message clair : même en montagne, même dans des endroits reculés, il y a des règles.

"Ici, nous sommes dans un milieu sensible, fragile. Mais également dans un espace de travail pour le pastoralisme. Si l'on veut que cet espace reste un espace ouvert et de liberté, il faut d'abord respecter la réglementation" indique Dominique Fossat, sous-préfet de Prades.

Quand la frontière sert d’échappatoire...

Ce dimanche, des officiers catalans, les agents rurals, étaient aussi mobilisés, avec également leur hélicoptère. Une coopération d'autant plus nécessaire que la frontière est toute proche.

Des officiers catalans se sont joints à l'opération © Radio France - Xavier Ponroy

"La proximité fait de la frontière fait que l'on se retrouve très vite en Espagne, avec à la clef des problèmes de juridiction" souligne Étienne Rolland, capitaine et commandant du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) d'Osséja. Et ça, les contrevenants le savent et, parfois, en profitent.