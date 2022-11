VIDÉO - Isolation en paille hachée pour le Crous de Poitiers : une 1ère en France

Un bâtiment qui reçoit les étudiants et qui est devenu une véritable passoire thermique est en train de se refaire une santé grâce à une expérimentation unique en France : une isolation par l'extérieure avec des panneaux remplis de paille hachée qui est ensuite soufflée puissamment pour remplir les vides des murs extérieurs de ce restaurant universitaire Champlain, de trois mille mètres carrés, sur le campus universitaire de Poitiers. Lundi l'entreprise Merlot de Châtellerault a donc procédé à l'insufflation de cette fameuse paille.

En plus de cette isolation nécessaire, le bâtiment sera raccordé au réseau de chaleur du campus alimenté par une chaudière à plaquettes de bois. Cela réduira de 73% sa consommation d'énergie et de 98% sa production de gaz à effet de serre. Le budget total de la rénovation est de 5,5 millions d'euros co-financés par le plan France relance (4,88M), le Crous (320 mille) et Grand Poitiers (300 mille). L'opération a obtenu la médaille d'argent de la commission Bâtiments Durables Nouvelle Aquitaine. La LPO va installer des nichoirs pour les mésanges bleues sur la façade.

la paille hachée est pulsée par un tuyau vers les panneaux vides © Radio France - Vincent Hulin

Etant précurseur, l’utilisation de ce matériau a été soumis a validation au centre scientifique du bâtiment. Le 23 septembre 2022, la commission d’évaluation de l’ATEx a donné un avis favorable à l’utilisation de la paille comme matériau d’étanchéité. C’est une première sur le territoire français pour un chantier de paille hachée d’une telle ampleur. Le reste du bardage est constitué de bardage mélèze pré-grisé et métal laqué blanc. Les aménagements intérieurs sont constitués de peintures biosourcées, portes en bois et cloisons en chanvre/coton/lin.