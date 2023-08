VIDEO - "J’en ai jamais vu autant" : elle filme un "nuage de cigognes" à Audincourt

Observer une ou deux cigognes est toujours un plaisir, tellement ces oiseaux sont à la fois grands et gracieux. Mais en voir des dizaines voire des centaines à la fois, c'est impressionnant. Evelyne, une habitante du Pays de Montbéliard en a fait l'expérience en voyant un vaste groupe de ces oiseaux jeudi 24 août à Audincourt.

ⓘ Publicité

"Je n’ai jamais vu autant de cigognes. C’était un immense nuage. Il y en avait plusieurs centaines" raconte Evelyne qui a sorti son téléphone pour immortaliser la scène. Les oiseaux étaient rassemblés sur les toits dans le quartier des Forges.

Ce genre de spectacle se multiplie ces jours-ci car, de début août à fin octobre, les cigognes migrent de l'Europe du Nord vers leur zone d'hivernage en Afrique, au sud de l'Espagne et sur le pourtour méditerranéen. Les groupes se forment dans les zones de reproduction, puis grossissent au fur et à mesure des étapes d'un voyage qui prend en moyenne une quinzaine de jours, en fonction des aléas de la météo.

La Franche-Comté, une "autoroute de cigognes"

La Franche-Comté est en bonne place sur le trajet des cigognes. La région est même actuellement une "autoroute de cigognes" comme le dit Samuel Maas, ornithologue et salarié de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté. Venant surtout d'Allemagne et un peu de Pologne, les migrateurs empruntent plusieurs routes mais la principale les fait survoler la trouée de Belfort, Besançon, Lons-le-Saunier et quitter la région par le sud du Jura.

Tous les jours en ce moment, des observateurs signalent à la LPO des groupes parfois très importants. "Ce matin (vendredi 25 août), il y en avait 200 à Rioz en Haute-Saône. Début août, on en a vu plus de 500 près d'Arc-et-Senans. Depuis le 1er aout, 225 signalements nous ont été faits" ajoute Samuel Maas. Ces observations sont reportées sur une carte consultable sur le site de l'association .

La carte de migration des cigognes en Franche-Comté (25 août 2023). - LPO

"C'est important de nous prévenir vite et d'être précis sur le lieu, le nombre, le moment", explique l'ornithologue. Et si les membres de la LPO le peuvent, ils se rendront sur place pour consulter les bagues des oiseaux et en apprendre plus sur leur migration.

En quoi consiste la journée d'une cigogne en migration ? "Vers 10h du matin, si les conditions sont bonnes pour se faire porter par les courants, elles s'envolent. Le soir, elles se posent, s'alimentent, puis se trouvent un dortoir en hauteur, sur un toit, un bâtiment. Le matin, elle mangent, se chauffent au soleil, se lissent le plumage, et c'est reparti" répond Samuel Maas.

Pour signaler une cigogne ou un groupe à la LPO :