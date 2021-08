VIDEO : l'association Palana Environnement récupère les filets de pêche en mer

A Marseille, l'association Palana Environnement nettoie la mer des filets de pêche abandonnés. Les filets de pêche représentent 10% des déchets mondiaux dans les océans, des filets nocifs pour notre méditerranée puisqu'ils sont composés de plastique et qu'ils continuent de capturer des poissons et cétacés. L'association a été créée en 2016 et ils sont une vingtaine de bénévoles à participer aux actions.

Du corail, des algues, des mérous et des crevettes sont coincés dans les filets de pêche

Ce sont régulièrement des pêcheurs et des plongeurs qui donnent l'emplacement des filets de pêche abandonnés à l'association. Direction la calanque de l'Éverine, une dizaine de bénévoles part à la recherche des filets, des filets fantômes nous explique Pablo Liger, le président de l'association : "Les filets fantômes ce sont des filets qui sont perdus en mer à cause de tempêtes ou d'accidents de la part des pêcheurs. Ce sont des filets qui continuent à pêcher, ils peuvent attraper des espèces sensibles, ça arrive qu'on retrouve des poissons coincés. La dernière fois on a retrouvé un mérou, c'est une espèce emblématique de méditerranée, qui avait disparu depuis quelques années et qui revient et qui est désormais protégée."

Dans les filets de pêche on retrouve du corail, des algues et parfois même des mérous © Radio France - Romane Porcon

Les bénévoles plongent à 30 mètres et même 40 mètres de profondeur et à l'aide de parachutes le groupe remonte les filets. Romuald Arnaud dirige l'opération : "Quand ils remontent ils me disent ce qu'ils ont vu, où se situe par exemple le début du filet. Sur les filets qu'on nous signale avant de travailler dessus, on fait une première plongée pour les répertorier. Pour remonter les filets de pêches, on a fait des systèmes avec des anciens filets ça fait une poche et comme ça on peut mettre les filets à l'intérieur." Marion l'une des bénévoles vient de remonter le filet dans lequel on retrouve énormément de corail : "Là c'est une cousine d'une étoile de mer, entre un oursin et du concombre de mer, on va la relâcher dans la mer. Parfois on tombe sur du filet récent ça ressemble à du fil de pêche alors que quand il est plus vieux il y a plein d'organismes qui se fixent dessus et quand il y a suffisamment de vie dessus ça crée un milieu de colonisation qui peut-être utile, dans ce cas on laisse le filet au fond." Quant aux filets récupérés, la plupart finiront à la déchetterie et une partie sera recyclé notamment pour faire des bijoux.

L'association cherche une solution pour recycler les filets à 100%

L'association Palana Environnementn'a pas encore de solution pour recycler totalement les filets de pêche. L'association cherche donc une société ou un partenariat pour pouvoir recycler ces filets, comme l'explique le secrétaire de l'association Romuald Arnaud : "On arrive à recycler du filet propre, qu'on récupère par exemple dans les ports. Ça peut repartir dans le textile ou des associations récupère les filets pour créer des bijoux, des bracelets. Le problème c'est les filets sales. Il faut trouver une société prête à nous aider pour les recycler car la plupart du temps les filets terminent à la déchetterie. C'est mieux dans une déchetterie qu'au fond de la mer mais l'objectif c'est de pouvoir recycler à 100% ces filets." Pour l'instant une partie des filets est recyclée pour fabriquer notamment des bijoux, si vous souhaitez acheter d'ailleurs un bijou fabriqué à partir de filet de pêche récupéré par Palana Environnement, rendez-vous sur le site de l'association.

Les filets de pêche abandonnés continuent de pêcher des poissons ou tout type d'espèces protégées © Radio France - Romane Porcon

Parmi les bénévoles de l'association il y a surtout des plongeurs professionnels © Radio France - Romane Porcon