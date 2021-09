VIDÉO : l'aventurier Mike Horn au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard

Il a gravi les plus hauts sommets, fait plusieurs fois le tour du monde, survécu aux pires conditions. "Grand témoin" du Salon Hydrogen Business for Climate de Belfort qui réunit 350 professionnels du secteur à l'Atria les 29 et 30 septembre, l'aventurier Mike Horn est notre invité.

L'aventurier Mike Horn évoque pour France Bleu Belfort-Montbéliard le projet "Gen Z", qui doit lui permettre de participer au Dakar avec une voiture propulsée à l'hydrogène. Il évoque également les raisons de son engagement contre le réchauffement climatique, l'importance d'agir à son échelle, et ses prochaines destinations.