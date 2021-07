VIDÉO - L'Office français de la biodiversité publie des images d'ours dans les Pyrénées

Le réseau ours brun a réussi à filmer, ce printemps, Sorita et ses trois oursons au-dessus de Laruns, en Béarn. Cette vidéo, captée dans les Pyrénées, montre aussi des images d'un mâle.

L'Office français de la biodiversité a publié ce mardi une sélection d’images d'ours réalisées ce printemps dans les Pyrénées. Parmi ces observations, les quatre portées détectées en mai et juin avec en particulier l'ourse Sorita (relâchée en Béarn en 2018) suivie de ses trois oursons. Les images ont été captées sur la commune de Laruns. Un autre extrait très rare montre un comportement d’allaitement.

Des images exceptionnelles dans les Pyrénées

Pour afficher ce contenu Vimeo, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un mâle a également été filmé à St Lary et à Estaing dans les Hautes-Pyrénées. Ces images ont été captées dans le cadre du réseau Ours brun coordonné par l'Office français de la biodiversité, par des agents et un particulier.