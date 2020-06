VIDEO - La centrale électrique de Faux Fresnay a son nouveau pylône

Un nouveau pylône a été installé à la centrale électrique de Faux-Fresnay, à la frontière entre la Marne et l'Aube. Il doit concentrer toutes les énergies renouvelables de Champagne-Ardenne.

La société RTE a installé un nouveau pylône à Faux-Fresnay, à la frontière entre la Marne et l'Aube. Le pylône mesure 62 mètres et pèse 95 tonnes. Il doit accueillir l'ensemble des énergies renouvelables en Champagne-Ardenne. La ligne reliera les postes de Méry sur Seine et de Vesle. La centrale doit être mise en service à l'été 2021.