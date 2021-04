VIDEO - La mairie de Plancher-Bas offre des poules qui "devaient finir en nuggets" aux habitants

La commune de Plancher-Bas, en Haute-Saône, a offert, pour la troisième année consécutive, des poules à ses habitants. Deux poules de réforme, destinées à l'abattoir, pour chaque foyer volontaire. Une initiative "écologique, anti-gaspillage et économique" qui ravit les familles, selon la mairie.

Des poules offertes aux habitants. C'est l'idée qu'a eu la mairie de Plancher-Bas, en Haute-Saône, il y a trois ans, en 2019. Depuis, chaque année, la commune organise une distribution de poules "de réforme" pour les foyers volontaires. Samedi 17 avril, aux ateliers municipaux, 210 poules ont été distribuées.

Ce sont souvent des familles qui viennent chercher des poules : "ça amuse les enfants de choisir un prénom et d'aller chercher des œufs", explique Loïse, habitante de Plancher-Bas depuis toujours. Sa famille a adopté une deux premières poules en mars 2020 et avec le confinement, parents et enfants ont adorés s'occuper du poulailler. Tellement, qu'aujourd'hui, ils ont neuf poules.

Les poules viennent de la ferme Bernard à Champey. Toutes en fin de cycle de ponte, elles allaient être envoyées à l'abattoir. © Radio France - Rachel Saadoddine

Elles auraient dû finir en couscous ou en nuggets"

Toutes des animaux dit de "réforme". C'est-à-dire des poules ayant terminé leur cycle de ponte, à présent écartées des élevages. "Elles auraient dû finir en couscous ou en nuggets", explique Luc Jacquey, adjoint à la mairie de Plancher-Bas. En plus de gagner des œufs et un bec pour picorer les déchets alimentaires, les familles font donc une bonne action en sauvant des poules de l'abattoir.

"On va les appeler Roussette et Cocotte, n'est-ce pas ma chérie", s'amuse Fabienne, 65 ans, en caressant ses nouvelles poules rousses, avec sa petite fille, Eloïse. "Plus qu'à les protéger des renards et elles devraient avoir une jolie fin de vie dans le jardin".