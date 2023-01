VIDEO la réserve naturelle du Pinail souffre du changement climatique et du manque d'eau

La Réserve Nationale Naturelle du Pinail (dans la Vienne) est tout à fait unique au monde et ce site qui est figé depuis l'arrêt de l'exploitation des pierres meulières pour les moulins voit la nature reprendre ses droits. Mais depuis quelques années le GEREPI , qui œuvre pour la protection et la conservation du lieu ne peut que constater les changements visibles. Le changement climatique a des impacts comme en ce moment où beaucoup de mares, ou de zones devraient baigner dans l'eau et ce n'est plus le cas. Moins 25% de précipitation sur l'année 2022, une hausse de températures, une acidification de l'eau qui a des conséquences sur la faune et la flore comme les grenouilles, les tritons ou encore l'écrevisse à pattes blanches.

Kevin Lelarge ne peut que constater les changements de végétation sous ses yeux © Radio France - Vincent Hulin

Le Pinail est un paysage unique, une terre de brande criblée de milliers de mares nées de la main de l’Homme. Après avoir été exploité pendant des siècles, le Pinail abrite désormais une biodiversité extraordinaire laissant présager que l’Homme et la nature n’ont pas fini d’écrire leur histoire commune, pour le meilleur et pour le pire nous explique le Gérépi.