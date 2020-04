VIDÉO - La vidéo choc de Fridays for Future pour la journée de la Terre

L'association portée par Greta Thunberg, Fridays for future, dévoile une vidéo choc pour alerter sur le dérèglement écologique. "Notre maison est en feu", tire la sonnette d'alarme et dénonce un aveuglement collectif sur les questions d'environnement.

Le clip rappelle le discours de Jacques Chirac en 2002 lors du sommet de la Terre de Johannesburg : "La maison brûle et nous regardons ailleurs.". La vidéo de l'association Fridays for future, s'intitule "Our house is on fire", littéralement "Notre maison est en feu". Un clip choc, dévoilé ce mercredi 22 avril pour la 50ème journée de la Terre.

Un stream de 24 heures

L'association organise 24 heures de diffusion live, un "stream" sur internet, le vendredi 24 avril pour sensibiliser aux problèmes écologiques et au changements climatiques. Une manière de continuer à se mobiliser en ces temps de propagation du coronavirus covid-19, et pour remplacer les traditionnelles marches pour le climat.

à réécouter Marche pour le climat

Selon le IPCC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), nous serions à moins de 12 ans de ne plus pouvoir agir en matière de politique écologique : il faudrait, dans ce laps de temps, transformer nos sociétés pour réduire nos émissions de CO2 d'au moins 50%.

VIDÉO - "Our House is on Fire"