VIDEO - La ville d'Apt effarouche les étourneaux avec des rapaces

Apt, France

Si tout le monde connaît et apprécie les volutes grandioses des colonies de milliers d'étourneaux sansonnets dans le ciel en fin de journée, les municipalités apprécient autrement de voir ces colonies prendre demeure l'automne dans les centres-villes à la tombée de la nuit. Si ces oiseaux sont très bavards, leurs habitudes de passer aux toilettes à ce moment-là génèrent des pluies de fientes que les propriétaires de voitures redoutent.

Aussi depuis trois ans la mairie d'Apt a recours à la technique d'effarouchement par fusées détonantes et rapaces. L'idée étant de créer un climat d'insécurité pour les oiseaux et les inciter à partir. La semaine passée et durant trois soirs, Cedric Toubas, fauconnier à Morières-Lès-Avignon, a parcouru le centre ville avec ses buses en soirée et jusqu'à deux heures du matin. S'il a tiré quelques fusées , il s'est surtout promené avec une de ses buses "Belle", jeune spécimen de l'espèce "buse de Harris" courante en Amérique centrale. Il suffit de passer sous les arbres, explique-t-il, pour que les étourneaux sentent la présence du rapace et s'en aillent. Et au besoin, il fait voler et poser le rapace dans les branches . Il n'y a pas d'attaque et la buse de Harris est justement appréciée et recommandée pour l'effarouchement que ce soit d'étourneaux mais aussi de corneilles ou de pigeons.

La profession de fauconnier a pris d'ailleurs un nouvel essor avec le recours à l'effarouchement de plus en fréquent dans les villes où certains oiseaux causent des nuisances. Depuis jeudi soir, dernières intervention du fauconnier moriérois, les étourneaux ont définitivement découché du centre ville d'Apt.