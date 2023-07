VIDÉO - La Ville de Mandelieu repeint son gazon cramé par la sécheresse avec un colorant "100% bio"

Cache-misère ou solution écologique ? La municipalité de Mandelieu-la-Napoule a décidé de repeindre le gazon de ses ronds-points qui a été cramé par la sécheresse de ces derniers mois. Le maire de la ville, Sébastien Leroy, l'annonce ce mercredi sur son compte Twitter, vidéo à l'appui, en assurant que "nous sommes la première ville à déployer sur la Méditerranée ! [...] Nous « peignons » le gazon desséché par la sécheresse grâce à une technologie 100% bio à base d’algues".

"Une protection contre la chaleur et des nutriments naturels"

Sébastien Leroy assure que cette solution est "sans danger pour l'homme et l'environnement" et qu'elle permet à ses espaces verts "de retrouver leur beauté tout en leur offrant protection contre la chaleur et de précieux nutriments naturels pour reprendre vigueur après l’été". Cette solution a déjà été testée depuis une dizaine d'années aux Etats-Unis , en Californie notamment, pour éviter d'arroser les espaces verts abîmés par la sécheresse.

Entre 30 et 50 centimes par mètre carré

Le maire indique que le colorant provient d'une start-up de Mandelieu, Bioassays, "une technique très simple d’utilisation ravive le gazon en quelques secondes. La coloration tient jusqu’à la repousse de l’herbe dont le système racinaire est toujours vivant". Une technique qui peut durer deux mois car il faut 11 litres pour recouvrir 2.000m², assure la Ville. La municipalité explique que cela coûte entre 30 et 50 centimes par mètre carré repeint. À l'heure actuelle, un seul rond-point l'a été, celui entre Mandelieu et Pégomas, pour cette expérimentation. Le maire doit décider ce mercredi après-midi des ronds-points qui seront peints dans les semaines à venir.