VIDÉO - Le défi #Nettoietarue du Club des lève-tôt sur France Bleu

View this post on Instagram

🤬Ce matin en amenant mes filles à l'école, j'ai décidé de ramasser les déchets sur la voie publique de chez moi à l'école !!! Environ 150 mètres !!! Je n'ai pas été déçu de ma récolte !!! Au moins 3 à 4 kg !!! Franchement ça devient du grand n'importe quoi!!! Je ne veux pas faire mon rabat-joie écolo mais je vous en supplie ne jetez plus vos déchets par terre !!! Au menus de ma cueillette :😢 - des masques chirurgicaux environ une trentaine ! - des cannettes et bouteilles je pourrai ouvrir un bar café ! - des poches, du plastique etc... des paquets de gâteaux !!! - des mouchoirs avec peut-être le Coronavirus dessus !!! Et les fumeurs ne jetez plus vos mégots au sol svp😤 Et en cadeau j'ai trouvé une pièce de 50 cts!!! Voilà mon message acheter vous une pince à 15 euros et faites comme moi vous allez adorer vous faire peur !!! Comme moi ce matin!!!😖 SVP faites attention à notre chère terre 🙏