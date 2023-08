VIDÉO - Le département des Landes a son pélicandrome pour ravitailler les bombardiers d'eau en cas d'incendie

Après les Pyrénées-Atlantiques en juillet, les Landes ont leur pélicandrome pour ce mois d'août et de septembre 2023. Rien à voir avec l'animal, cet aérodrome est installé sur une petite partie de la piste d'atterrissage des avions de chasse de la base aérienne de Mont-de-Marsan, la BA118. Une expérimentation à 26 000 €, financée par les pompiers et le Conseil départemental, qui permet de ravitailler en eau et retardant (ce liquide rouge utilisé pour éteindre les feux), les bombardiers utilisés sur les incendies. L'opération ne prend que cinq minutes et évite un détour par Mérignac, seul pélicandrome de la zone depuis plusieurs années, en cas de feu dans le sud du massif des Landes de Gascogne.

Formation express

Pour cela, 13 pompiers landais (8 équipiers et 5 chefs d'équipe) ont choisi d'être formés ces deux derniers mois par des agents girondins, les seuls à avoir jusqu'ici la capacité à remplir les cuves des avions Dash et Air Tractor utilisés par la sécurité civile. "Cette formation était très importante parce que l'opération est délicate, souligne le directeur départemental du SDIS, Éric Duvergez. Le ravitaillement s'effectue hélices tournantes, ce qui est très dangereux." Cela permet au pilote de ne pas perdre de temps à éteindre et rallumer son appareil. Après le remplissage de la cuve, il peut redécoller pour larguer jusqu'à 3 000 litres de liquide pour un Air Tractor, et 10 000 pour un Dash.

Le pélicandrome montois peut accueillir les quatre avions Air Tractor et l'avion Dash stationnés à Mérignac en cas d'encombrement de la piste bordelaise, ou bien en cas d'incendie plus au sud du massif. Si l'expérimentation s'avère satisfaisante, elle pourrait être étendue.