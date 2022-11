VIDÉO - Le Pdg de Total, Patrick Pouyanné, interpellé par des militants en pleine COP 27

Patrick Pouyanné a eu une arrivée mouvementée à la COP 27 à Charm-el-Cheikh, en Égypte ce vendredi. Le Pdg de TotalEnergies a été interpellé par des militants de la cause environnementale et des droits humains. Les militants reprochent à TotalEnergies de mener des projets en Russie et en Afrique de l'est ou encore la participation de l'entreprise à une conférence sur le changement climatique.

ⓘ Publicité

Patrick Pouyanné s'apprêtait à rejoindre une conférence quand il a été pris à partie. Le patron du géant pétrolier et gazier français a été interpellé par quelques militants, le contraignant à brièvement s'abriter dans le pavillon de la Guinée. S'en est suivi un rapide échange tendu avec des militants, de moins d'une minute. "J'ai le droit d'être ici", a-t-il répondu à l'un d'entre eux. "Je vous respecte donc respectez moi, c'est tout ce que je vous demande", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, M. Pouyanné a été interpellé pour l'impact destructif de son entreprise, de l'Europe de l'est à l'Afrique", a commenté Global Witness

Les ONG présentent à la COP 27 dénoncent la présence en masse des entreprises travaillant sur les énergies fossiles. "Il est juste l'un des plus de 600 lobbyistes des industries fossiles qui ont envahi les négociations de l'ONU sur le climat", dénonce l'ONG Global Witness, qui estime que le nombre de ces lobbyistes est en hausse de plus de 25% par rapport à la COP 26 qui a eu lieu l'année dernière à Glasgow.

"Notre monde vit d'énergies fossiles, croire qu'on va changer le système en une nuit, ça ne marche pas", a déclaré Patrick Pouyanné sur franceinfo , sur sa stratégie et sur la pression exercée à la COP 27 par la société civile.