VIDEO - Le pin maritime, une essence de lumière

Le pin maritime est un arbre formidable, Il se plait sur le sol pauvre et sablonneux des Landes de Gascogne et supporte les sécheresses estivales mais il faut cependant s'occuper de lui pour qu'il puisse pleinement se développer. L'éclaircie d'une parcelle, 3ème volet de notre série "Petit pin deviendra bois".

ⓘ Publicité

Redonner de la lumière

Le pin maritime (pinus pinaster), l’essence phare du massif forestier des Landes de Gascogne, débute sa vie en pépinière avant d'être planté en pleine terre dans une parcelle qui aura été préparée pour l'accueillir. Après 5 ans, il va donner une petite forêt de la taille d'un homme puis continuer de grandir.

Le pin maritime est une essence dite " de lumière " qui en a besoin pour se développer. Environ 3 fois durant la vie d'un peuplement, c'est à dire une cinquantaine d'années, il va falloir réaliser une éclaircie. Cela consiste à prélever certains arbres pour laisser plus d’espace et de lumière à ceux " d’avenir ", pour qu’ils s’épanouissent pleinement.

Ce sont les pins malades, chétifs ou poussant de travers qui vont être abattus. Lors de l'éclaircie d'une parcelle, les forestiers ne prélèvent pas plus de 30 % des tiges avec un travail de sélection en amont. C'est une abatteuse dont se sert l'homme pour cette action. Elle coupe l'arbre à sa base, le débite à la longueur souhaitée et lui retire ses branches. Ces petites grumes vont ensuite être envoyées dans une papeterie pour y être transformées en carton ou papier.

Ces éclaircies sont aussi l'occasion de nettoyer l'espace entre les lignes de pins pour qu'au besoin, lors d'un incendie, les engins des pompiers puissent passer.

Sur une parcelle incendiée

La forêt des Landes de Gascogne a été fortement victime du feu cet été. Les zones impactées par les incendies sont en cours d'abattage et de nettoyage. En effet tout comme les pins prélevés lors d'une éclaircie, certains arbres touchés par les flammes peuvent être utilisés. En abattant et exploitant ces tiges dans un délai inférieur à 4 mois après le sinistre, on peut envisager d'en récupérer un maximum pour une utilisation en papeterie.